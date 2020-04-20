В городе Подольск Одесской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, не хватает индивидуальных средств защиты для медиков.

Об этом на странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, руководитель волонтерской группы "Корпорация монстров". Она напомнила, что в городе планируют усилить карантин, а на КПП и в городской больнице будет работать Нацгвардия.

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Кроме того, по словам женщины, врачей старше 60 отправляют на 14 дневный карантин, поскольку среди медиков обнаружили новые случаи заболевания.

"Родственники пациентов, которые находятся в больнице, пишут, что покупают медикаменты сами, потому что нет многого из самого элементарного – реформа в действии. Анализы не взяли, потому что "праздники", – написала Ножевникова.

По ее словам, средства защиты от государства в городе еще якобы не выдавали. "Люди в церкви не пошли в большом количестве, зато пошли друг к другу домой. Через неделю праздников, я думаю, мы тут все вздрогнем", – считает волонтер.

Напомним, в Подольске от последствий коронавируса 19 апреля умер 60-летний семейный доктор. Он стал второй жертвой COVID-19 в городе.

По состоянию на полдень 20 апреля в Одесской области было лабораторно подтверждено 144 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Как писал OBOZREVATEL, в городе Почаев Кременецкого района Тернопольской области с 10 утра 21 апреля вводится запрет на въезд/выезд из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.