Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой. Фото

Под Одессой водитель фуры угорел в своем авто, которое загорелось из-за короткого замыкания.
Трагедия случилась 1 февраля на стоянке транспортно-экспедиторской компании, пишет Черноморская информационная служба (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
43-летний дальнобойщик пригнал в порт грузовик с семенами. В ожидании разгрузки мужчина заехал на территорию так называемого "отстойника" на улице Транспортной и заснул. Через некоторое время кабина его MAN загорелась, предварительно, из-за короткого замыкания.
Сообщение о возгорании поступило на спец-линию "101" около 16:30. Прибыв на вызов, пожарные потушили горящую кабину фуры, в которой обнаружили тело водителя.
По предварительной информации, мужчина погиб в результате отравления продуктами горения.
Причина пожара устанавливается.
Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой
chis-chernomorsk.com.ua
Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой
chis-chernomorsk.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Объездной дороге утром 29 января произошло масштабное ДТП. Столкнулись 5 автомобилей: две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan.
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