Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой. Фото

Под Одессой водитель фуры угорел в своем авто, которое загорелось из-за короткого замыкания.

Трагедия случилась 1 февраля на стоянке транспортно-экспедиторской компании, пишет Черноморская информационная служба (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

43-летний дальнобойщик пригнал в порт грузовик с семенами. В ожидании разгрузки мужчина заехал на территорию так называемого "отстойника" на улице Транспортной и заснул. Через некоторое время кабина его MAN загорелась, предварительно, из-за короткого замыкания.

Сообщение о возгорании поступило на спец-линию "101" около 16:30. Прибыв на вызов, пожарные потушили горящую кабину фуры, в которой обнаружили тело водителя.

По предварительной информации, мужчина погиб в результате отравления продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.

Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой chis-chernomorsk.com.ua

Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой chis-chernomorsk.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Объездной дороге утром 29 января произошло масштабное ДТП. Столкнулись 5 автомобилей: две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал