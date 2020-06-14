Во время соревнований под Одессой пропала спортсменка: забег закончился больницей
В Одесской области во время ультрамарафона пропала одна из его участниц, член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Изначально подозревали, что девушку похитили, однако выяснилось, что она попала в больницу.
Катющеву нашли без сознания ближе к ночи и госпитализировали, сообщается на сайте Национальной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Девушку обнаружили возле водоема. Отмечается, что спортсменка получила тепловой удар и переохлаждение, поскольку пролежала до ночи. Сейчас состояние ее здоровья улучшается.
"Катю нашли по маршруту забега. Она в больнице приходит в себя", – написал в Facebook участник марафона Игорь Мишко.
Изначально подозревали, что девушку похитили на автомобиле. На ее поиски были направлены сотрудники полиции, кинологи, спецподразделение ГУ НП с приборами ночного видения и прокуратура. Поисковая операция длилась до ночи и завершились после того, как правоохранители подключили специалистов уголовного блока.
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