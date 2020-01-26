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26 января • обновлено в 11:47
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В Одессе копы-"оборотни" попались на крупном мошенничестве: детали громкого задержания

1.1т
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Следователи Государственного бюро расследований 25 января задержали двоих полицейских из Одессы за мошенничество и злоупотребление служебным положением.

Правоохранители помогли разыскиваемому Интерполом иностранному преступнику нагло отобрать у двоих украинских предпринимателей 19 тысяч 700 евро, сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Государственное бюро расследований

Один из подозреваемых является заместителем командира одного из взводов ГУНП в Одесской области, второй – начальником изолятора временного содержания одного из отделов полиции в Одессе.

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Предварительно установлено, что двое одесских бизнесменов решили купить у иностранца за 19 тысяч 700 евро сельскохозяйственное оборудование с доставкой на территорию Украины из Польши. Подозреваемые правоохранители знали об этой сделке и были в сговоре с иностранцем.

Во время встречи с покупателями, во время которой состоялась передача средств, полицейские инсценировали задержание иностранца-продавца. Они заковали его в наручники и увезли вместе с якобы изъятыми деньгами, которые он уже положил в свою сумку. Таким изощренным образом трое сообщников украли у предпринимателей 19 тысяч 700 евро и поделили их между собой.

Позднее, уже в ходе расследования, выяснилось, что иностранец находился в международном розыске Интерпола за аналогичные преступления на территории Польши. В ходе обысков сотрудники ГБР изъяли у него несколько иностранных паспортов на разные имена, но с его фотографиями. Кроме того он хранил у себя боеприпасы, наркотики и немалую сумму денег.

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Государственное бюро расследований

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Государственное бюро расследований

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Детективы ГБР задержали полицейских-оборотней из Одессы

Государственное бюро расследований

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне другие копы-оборотни из Одессы устроили налет на дом фермеров.

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Место
Украина Одесса
Теги
мошенники Государственное Бюро Расследований новости Одессы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одесские "копы". Не смешите, хрюканы, не называйте своих ментов "копами" :-D
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