Владелец Delfi потребовал не трогать затонувший танкер в Одессе, – Криклий

Судовладелец танкера Delfi ("Делфи"), который затонул у Одессы, подал в Хозяйственный суд Киева иск к Администрации морских портов Украины.

Истец потребовал запретить совершать любые действия по отношению к затонувшему судну, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", – написал чиновник.

Однако Криклий отметил, что суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах и работы по эвакуации танкера продолжаются.

"Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомится с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", – добавил министр.

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