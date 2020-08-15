Владелец Delfi потребовал не трогать затонувший танкер в Одессе, – Криклий

Алексей Титофф Происшествия 15:32, 15.08.2020 Обновлено: 15:58, 15.08.2020

Судовладелец танкера Delfi ("Делфи"), который затонул у Одессы, подал в Хозяйственный суд Киева иск к Администрации морских портов Украины.

Истец потребовал запретить совершать любые действия по отношению к затонувшему судну, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", – написал чиновник.

Однако Криклий отметил, что суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах и работы по эвакуации танкера продолжаются.

"Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомится с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Одесса Происшествия

Смотрите также

С разрывом печени и синяками на все тело: избитых в Беларуси протестующих показали на фото. 18+

Зеленский о выдаче вагнеровцев России: последствия будут трагическими

Лукашенко – белорусам: не высовывайтесь на улицы, вас и наших детей используют как пушечное мясо

Украинцы намеренно не оплачивают коммуналку и банкротят отрасль: у кого будут отбирать квартиры и 50% зарплаты

Беларусь передала России вагнеровцев: Зеленский предупредил о трагических последствиях