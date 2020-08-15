Владелец Delfi потребовал не трогать затонувший танкер в Одессе, – Криклий
Судовладелец танкера Delfi ("Делфи"), который затонул у Одессы, подал в Хозяйственный суд Киева иск к Администрации морских портов Украины.
Истец потребовал запретить совершать любые действия по отношению к затонувшему судну, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", – написал чиновник.
Однако Криклий отметил, что суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах и работы по эвакуации танкера продолжаются.
"Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомится с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", – добавил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля в Одессе провели операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi). Она оказалась безуспешной.
В ночь на 22 июля в море у пляжа "Дельфин" вытекли нефтепродукты из затонувшего судна.
24 июля произошел новый разлив топлива.
25 июля при попытке поднять Delfi оборвался один из металлических буксировочных тросов.
Крушение танкера у побережья Одессы было признано чрезвычайной ситуацией.
Капитана танкера Delfi, затонувшего на пляже Одессы, приговорили к году ограничения свободы, но освободили от наказания, назначив испытательный срок в один год.