В Одесской области виновник ДТП со смертельным исходом может выйти из следственного изолятора под залог.

Залоговая сумма, назначенная судьей Болградского районного суда Одесской области, составляет 60 прожиточных минимумов, то есть 126 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам уголовного дела, 28 января этого года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил велосипедиста на автодороге Болград-Измаил. После этого виновник ДТП скрылся, оставив человека умирать на дороге. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

Вскоре после аварии водитель автомобиля был задержан. Отвечать ему придется по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Виновника смертельного ДТП на Одесщине могут выпустить из СИЗО (иллюстрация) Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой на киевской трассе вблизи поселка Дачное 27 января произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса "Автолюкс", нескольких легковушек и грузовиков. Всего столкнулись 11 транспортных средств. В результате аварии погиб водитель автобуса.

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