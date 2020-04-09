В центре Одессы обрушился старинный дом. Первые фото с места ЧП
В центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Наумова частично обрушился старый дом 1893 года постройки. Предварительно, никто не пострадал.
Обрушение случилось рано утром 9-го апреля. Сообщается, что в обрушившейся части здания на момент ЧП никто не проживал, пишет Dumskaya. (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Несколько дней назад в старинном здании начались какие-то работы, а сам дом оградили.
В результате обрушения находившиеся в здании рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего. На месте работает ГСЧС.
Здание, расположенное по адресу Канатная, 5 является памятником архитектуры местного значения.
Это дом Шестовской и Новомиргородской московской биржевой артели, построенный в 1893 году. Здание использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник одесской полиции Олег Бех обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой ограничить продажу алкоголя на территории города.