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17 декабря • обновлено в 11:22
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В центре Одессы едва не сгорел жилой дом: фото и подробности ЧП

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В Одессе на улице Княжеской 17 декабря в подвальном помещении жилого дома возник пожар.

Первые спасатели прибыли на место ЧП через 3 минуты после вызова. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В подвале горел мусор и существовала серьезная угроза распространения огня на квартиры. Огонь тушили около часа. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации ЧП участвовал 41 пожарный и 7 единиц техники.

Причина происшествия устанавливается.

В центре Одессы горел подвал жилого дома

В центре Одессы горел подвал жилого дома

od.dsns.gov.ua

В центре Одессы горел подвал жилого дома

В центре Одессы горел подвал жилого дома

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в служебных помещениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из-за пожара в Одесском колледже.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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