В Одессе на улице Инглези вечером 22 февраля произошло возгорание электрощитовых в подъезде 16-этажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей дома и потушили горевшие кабельные шахты. Пострадавших нет. В ликвидации ЧП принимал участие 41 пожарный с 13 единицами техники.

Предварительная причина происшествия – аварийное состояние электропроводки.

В спальном районе Одессы горела многоэтажка od.dsns.gov.ua

В спальном районе Одессы горела многоэтажка od.dsns.gov.ua

В спальном районе Одессы горела многоэтажка od.dsns.gov.ua

В спальном районе Одессы горела многоэтажка od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в элитном жилом комплексе "Белый парус" на улице Литературной 16 января произошел пожар. Горела квартира на 12 этаже.

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