В Одессе на улице Инглези вечером 22 февраля произошло возгорание электрощитовых в подъезде 16-этажного дома.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей дома и потушили горевшие кабельные шахты. Пострадавших нет. В ликвидации ЧП принимал участие 41 пожарный с 13 единицами техники.
Предварительная причина происшествия – аварийное состояние электропроводки.
В спальном районе Одессы горела многоэтажка
od.dsns.gov.ua
В спальном районе Одессы горела многоэтажка
od.dsns.gov.ua
В спальном районе Одессы горела многоэтажка
od.dsns.gov.ua
В спальном районе Одессы горела многоэтажка
od.dsns.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в элитном жилом комплексе "Белый парус" на улице Литературной 16 января произошел пожар. Горела квартира на 12 этаже.
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