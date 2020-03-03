В СИЗО Одессы под прикрытием администрации криминальные авторитеты избивали заключенных и вымогали у них деньги.

Сотрудники учреждения устраивали "встречи" простых арестантов со "смотрящими" в служебных помещениях. Об этом сообщает slidstvo.info.

Журналистам удалось пообщаться с одним из заключенных Андреем Подоличем. Его осудили за мошенничество, но мужчина считает себя невиновным и оспаривает приговор. Андрей сидит в СИЗО с декабря 2018 года. По его словам, пытки начались сразу после того, как он попал за решетку.

Однажды его вывели из камеры "для общения" работники тюрьмы и отвели в кабинет для отдыха сотрудников. Там его ждал "статусный" арестант, который стал вымогать деньги. После отказа, накинулся с ножом. Андрею удалось дать отпор, и он вышел из комнаты. После администрация посадила его в карцер, где "встречи" с избиениями продолжились. Причем, других заключенных, которые это делали, к нему приводили сотрудники СИЗО. Они имеют процент с выбитых у арестантов денег – рассказывает Андрей.

На одной из таких встреч, мужчину жестоко избили арестанты под руководством авторитета по прозвищу "Батумский" - этот человек является "смотрящим" за СИЗО Одессы. Он вымогал у Подолича 3 000 долларов. По словам Андрея, он обратился из-за побоев к администрации учреждения, но там мужчине заявили, что синяки он получил, упав с нар.

Пытки и вымогательство: заключенные рассказали об ужасах одесского СИЗО slidstvo.info

Подолич рассказывает, что такие схемы в СИЗО "крышевал" оперативник Александр Торзюк. После расследования журналистов его уволили.

Еще одно имя, которое упомянул Андрей Подолич – Валентин Сабинский, который до недавнего времени был заместителем начальника учреждения. Он тоже стал героем журналистского расследования и его уволили, а также открыли уголовное производство за вымогательство.

Другой заключенный одесского СИЗО Андрей Тороп обратися к журналистам через свого адвоката Светлану Берлюту. Женщина назвала те же имена, что и Андрей Подолич. По словам адвоката, ее подзащитного избивал криминалитет при содействии администрация учреждения. У мужчины были многочисленные гематомы и переломы ребер. Таким образом у него вымогали 1 500 долларов. Другие арестанты звонили сестре пострадавшего, требуя продать машину, чтобы ее родственник остался живым. Сестра каждые раз слышала как ее брата жестоко избивают. Тороп от отчаяния даже несколько раз резал себе вены.

Пытки и вымогательство: заключенные рассказали об ужасах одесского СИЗО slidstvo.info

Пытки и вымогательство: заключенные рассказали об ужасах одесского СИЗО slidstvo.info

Из-за этих и других ужасных случаев, которые происходили в СИЗО Одессы, его начальника уволили, но как удалось узнать журналистам Владимира Шевченко, который по данным расследователей знал о происходящем в учреждении, просто перевели на другую должность в Кировоградскую область.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в СИЗО Одессы двое арестантов забили насмерть третьего. Это произошло с согласия администрации учреждения, которая допустила потенциальных убийц к жертве.

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