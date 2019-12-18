В СБУ придумали оригинальный способ поднять настроение одесситам. Фото

Под Одессой в селе Александровка на специальном предприятии 18 декабря сотрудники СБУ сожгли в печи почти 4 тонны различных наркотиков.

Эта партия состояла из веществ, которые выступали доказательствами в рамках расследования уголовных дел. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию наркотиков на Полтавщине

В СБУ отметили, что стоимость уничтоженных марихуаны, героина, кокаина и других психотропных веществ на черном рынке составляет более 100 миллионов долларов.

Под Одессой сожгли огромную партию наркотиков

Под Одессой сожгли огромную партию наркотиков

Под Одессой сожгли огромную партию наркотиков

Под Одессой сожгли огромную партию наркотиков

Под Одессой сожгли огромную партию наркотиков

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в порту "Южный" под Одессой правоохранители изъяли партию контрабандного кокаина на 1 млрд грн

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