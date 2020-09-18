В ресторане Одессы бандиты устроили перестрелку, их задержала СБУ. Фото и видео

В Одессе в ресторане "Арарат" на Гагаринском плато произошла перестрелка, в результате которой получили ранения два человека, СБУ задержала злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечено, что оперативники мгновенно среагировали на инцидент в курортной зоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сообщении сказано, что устроили стрельбу выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

Во время перестрелки пули попали даже в окна противоположного дома.

По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

В тоже время "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что в ресторане отдыхали две компании – сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, и воры-борсеточники.

Между ними якобы вспыхнул конфликт. Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира.

Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.

В ресторане "Арарат" на Гагаринском плато произошла перестрелка. ГУ Нацполиции в Одесской области

Злоумышленники использовали травматическое оружие. ГУ Нацполиции в Одесской области

Участников перестрелки задержали. ГУ Нацполиции в Одесской области

Нацполиция провела неотложные следственные действия. ГУ Нацполиции в Одесской области

В результате стрельбы пострадали два человека. Думская

Злоумышленников задержали сотрудники СБУ. Думская

По неофициальной информации, сотрудники СБУ находились в ресторане. Думская

Участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок. Думская

Задержанными оказались лица кавказской национальности. Думская

Пули попали даже в окна противоположного дома Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области произошла стрельба на промтоварном рынке, известном под названием "7-й километр". Злоумышленники в масках открыли огонь по работникам одного из магазинов, ранив двух человек.