В ресторане Одессы бандиты устроили перестрелку, их задержала СБУ. Фото и видео

Борис Бондарь Происшествия 22:26, 18.09.2020 Обновлено: 22:27, 18.09.2020

В Одессе в ресторане "Арарат" на Гагаринском плато произошла перестрелка, в результате которой получили ранения два человека, СБУ задержала злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечено, что оперативники мгновенно среагировали на инцидент в курортной зоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сообщении сказано, что устроили стрельбу выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

Во время перестрелки пули попали даже в окна противоположного дома.

По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

В тоже время "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что в ресторане отдыхали две компании – сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, и воры-борсеточники.

Между ними якобы вспыхнул конфликт. Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира.

Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.

В ресторане "Арарат" на Гагаринском плато произошла перестрелка.
ГУ Нацполиции в Одесской области
Злоумышленники использовали травматическое оружие.
ГУ Нацполиции в Одесской области
Участников перестрелки задержали.
ГУ Нацполиции в Одесской области
Нацполиция провела неотложные следственные действия.
ГУ Нацполиции в Одесской области
В результате стрельбы пострадали два человека.
Думская
Злоумышленников задержали сотрудники СБУ.
Думская
По неофициальной информации, сотрудники СБУ находились в ресторане.
Думская
Участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок.
Думская
Задержанными оказались лица кавказской национальности.
Думская
Пули попали даже в окна противоположного дома
Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области произошла стрельба на промтоварном рынке, известном под названием "7-й километр". Злоумышленники в масках открыли огонь по работникам одного из магазинов, ранив двух человек.

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Одесса Происшествия

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