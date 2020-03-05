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5 марта • обновлено в 12:56
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В Рени у ребенка заподозрили коронавирус: врачи успокоили панику

1.2т
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На Одесщине в городе Рени 15-летнего подростка госпитализировали с подозрением на коронавирус. Опасения медиков не подтвердились.

В больнице Измаила мальчику, который недавно приехал из Италии, сделали экспресс-тест и поставили диагноз – грипп. В пресс-службе ОГА уточнили, что биологический материал, взятый у ребенка, отправили в вирусологическую лабораторию в Одессу. Там должны точно определить, чем болен мальчик.

Врачи ежечасно информируют коллег из областного центра о состоянии пациента. В ОГА уточнили, что ребенок обеспечен всеми необходимыми медикаментами.

В Рени у ребенка заподозрили коронавирус

В Рени у ребенка заподозрили коронавирус

Апостроф

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Новые Санжары Полтавской области, где 5 марта закончился карантин эвакуированных из Уханя из-за коронавируса.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Дудко Олег
Дудко Олег
Одесса не Санжары. Когда Красная армия вошла в освобожденную Одессу, полицаи уже висели на заборах и столбах.
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