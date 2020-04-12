В пригороде Одессы монахиня заболела коронавирусом: заразиться могли сотни человек

Коронавирус COVID-19 обнаружили у монахини в пригороде Одессы: она контактировала с сотнями прихожан.

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Результат теста был подтвержден вечером 11 апреля, женщину госпитализировали. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Одесской облгосадминистрации.

Свято-Воскресенский Теплодарский женский монастырь Азбука паломника

Заболевшая женщина работала в церковной лавке, вследствие чего контактировала со многими людьми. По предварительным данным, за последние десять дней через ее лавку могли пройти не менее 500-600 человек — как местных жителей, так и приезжих паломников. Особо опасной ситуация выглядит из-за того, что большая часть посетителей церковной лавки – это люди пожилого возраста, которые относятся к группе риска.

Информацию о первом заболевшем коронавирусом в Теплодаре подтвердил и мэр города Михаил Жовнир.

"Сегодня в нашем городе подтвержден первый случай заболевания коронавирус COVID-19. Человека доставили скорой в инфекционную больницу, где повторно проведенный тест подтвердил болезнь. Составлен список контактных лиц, которым сообщено о необходимости двухнедельной самоизоляции", – сообщил он.

Днем 12 апреля в Теплодаре состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором чиновники разработали план по предупреждению распространения вируса в городе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля на Одесщине была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

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