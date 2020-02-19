В порту под Одессой погрузчик задавил насмерть двух людей: подробности ЧП

В морском порту "Южный" под Одессой погрузчик 19 февраля насмерть задавил двоих людей.
Трагедия произошла в 9:45 утра. Под колеса техники попали мужчина и женщина – сотрудница весового комплекса и охранник порта. Об этом OBOZREVATEL рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Одесской области.
В порту "Южный" погрузчик задавил двух людей (иллюстрация)
avto-fan.com
От полученных травм сотрудники порта скончались на месте до приезда скорой помощи.
Водитель автопогрузчика заявил, что просто не заметил людей.
В настоящее время все работы в порту "Южный" приостановлены, на месте происшествия работают следователи.
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