В порту под Одессой погрузчик задавил насмерть двух людей: подробности ЧП

В морском порту "Южный" под Одессой погрузчик 19 февраля насмерть задавил двоих людей.

Трагедия произошла в 9:45 утра. Под колеса техники попали мужчина и женщина – сотрудница весового комплекса и охранник порта. Об этом OBOZREVATEL рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Одесской области.

В порту "Южный" погрузчик задавил двух людей (иллюстрация) avto-fan.com

От полученных травм сотрудники порта скончались на месте до приезда скорой помощи.

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Водитель автопогрузчика заявил, что просто не заметил людей.

В настоящее время все работы в порту "Южный" приостановлены, на месте происшествия работают следователи.

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