"Заточкой" в грудь: в Одессе карманники напали на сотрудника ресторана. Фото

В Одессе в ресторане "Тавернетта", который находится напротив здания управления СБУ на улице Екатерининской, 26 ноября зашли трое карманников. Их вычислили и попросили покинуть заведение.

Выйдя на улицу, злоумышленники ударили сотрудника ресторана "заточкой" в грудь и скрылись. Скорая прибыла быстро и работника спасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец заведения Савва Либкин (чтобы посмотреть фото воров, доскролльте страницу до конца).

Под его постом пользователи оставили гневные комментарии в адрес карманников: "Работа в ресторанах становится экстримом", "Нужно ужесточать законы против уголовщины", "Уроды", - написали люди.

В одесском ресторане карманники напали с "заточкой" на сотрудника Савва Либкин/Facebook

Вскоре преступников идентифицировала и задержала полиция. Идут следственные действия.

В одесском ресторане карманники напали с "заточкой" на сотрудника Савва Либкин/Facebook

В одесском ресторане карманники напали с "заточкой" на сотрудника Савва Либкин/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Сегедской вор всего за 2 минуты ограбил кондитерскую. Мужчина залез в помещение, положил кофе-машину в черный пакет, забрал телефон, достал деньги из кассы и сбежал.

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