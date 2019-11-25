В Одесском порту полиция проверяла сообщение о минировании судна. Фото и видео

В Одесском порту 25 ноября полиция проверяла анонимное сообщение, что на одном из контейнеровозов находится взрывчатка. Сотрудники взрывотехнического управления осмотрели судно и никаких опасных предметов не нашли.

Об этом сообщили в пресс-центре Одесского областного управления Национальной полиции.

В полиции устанавливают личность "минера". Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении собственности) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 5 лет тюрьмы.

В Одессе полиция проверяла сообщение о минировании судна od.npu.gov.ua

В Одессе полиция проверяла сообщение о минировании судна od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сообщили о заминировании Морского вокзала и причалов. Террористы обещали взрыв, если не выполнят их условия. Свои требования преступники озвучили в электронном письме, которым поделился министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

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