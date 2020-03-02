В одесском порту обнаружили автомобили с кокаином. Видео

Сотрудники СБУ изъяли в порту "Южный" под Одессой 31 кг латиноамеринского кокаина.

Ориентировочная стоимость такой партии наркотиков на черном рынке превышает 90 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В одесском порту изъяли кокаина на 90 млн гривен СБУ Украины

Оперативники спецслужбы установили, что в феврале в порт "Южный" из неназванной страны в Латинской Америке поступил грузовой контейнер с автомобилями.

"В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом почти 31 килограмм стоимостью на черном рынке более чем 90 млн гривен", – рассказали в СБУ.

Затем было установлено, что часть ввозимого кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны Европейского Союза.

В одесском порту изъяли кокаина на 90 млн гривен СБУ Украины

В одесском порту изъяли кокаина на 90 млн гривен СБУ Украины

После этого в ходе проведения совместной спецоперации силовики "взяли" в Киеве трех участников группировки, в том числе одного иностранного соорганизатора наркобизнеса. Задержание состоялось после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленном тайнике в автомобиле курьера для перевозки в ЕС.

По имеющимся данным, участники группировки планировали в течение текущего года осуществить еще несколько контрабандных поставок в Украину: почти 500 килограммов кокаина для дальнейшего сбыта в нашей стране и Европейском Союзе.

В данный момент продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию контрабанды наркотиков.

В одесском порту изъяли кокаина на 90 млн гривен СБУ Украины

В одесском порту изъяли кокаина на 90 млн гривен СБУ Украины

В одесском порту изъяли кокаина на 90 млн гривен СБУ Украины

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