У въезда в Одесский морской торговый порт наблюдаются огромные очереди дальнобойщиков, желающих попасть в порт. В частности, большое скопление водителей можно наблюдать в офисе компании "Евротерминал".

Как в Одессе игнорируют требования карантинных норм, зафиксировал депутат Одесского горсовета, транспортный эксперт и предприниматель Александр Захаров, который опубликовал фото на своей facebook-странице (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно. В порту обращаться не к кому. Те там, что схемы очереди встраивали в порт, сейчас уже там "руководят". Наверху вопят: "Не ходите, сидите дома". А внизу, в Од.порту: "Платите бабки, стойте, потом в рейсах по стране развозите вирус... Или сидите дома, не возите с вирусом..." Можно подумать, за сидение дома, кто-то детей покормит...Ожиревший голодного, ну, никак не поймет... О чем там, наверху верещат?", – написал депутат.

Отметим, что компания "Евротерминал", которую связывают с окружением мэра Одессы Геннадия Труханова, эксплуатирует накопительную площадку, через которую грузовые автомашины попадают в Одесский морской торговый порт. С марта 2016 года, когда мэрия запретила фурам передвигаться по улицам города, компания стала единственным субъектом хозяйствования, через территорию которого, не нарушая правил дорожного движения, можно попасть в порт. За проезд взимается плата – по 17 долларов США с машины.

В 2017 году происходящим заинтересовался Антимонопольный комитет Украины, констатировав, что "Евротерминал" злоупотребляет своим монопольным положением. По мнению АМКУ, "Евротерминал" берет деньги за услуги, которые фактически не оказывает.

Компанию оштрафовали на 5 миллионов 369 тысяч гривен и обязали обеспечить возможность бесплатного проезда в Одесский морской порт экспедиторов (перевозчиков).

"Евротерминал" обжаловал это решение в суде. Юристы фирмы настаивали на том, что она предоставляет "комплекс услуг", в который, наряду с другими, входит и оплата за проезд.

Первая инстанция поддержала предпринимателей. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО и отменил решения АМКУ о начислении предприятию штрафа в 5,396 млн грн. Однако после выигрыша в первой инстанции на сторону антимонопольщиков стал Северный апелляционный суд столицы, а далее коллегия Кассационного хозяйственного суда. Деньги с перевозчиков, однако, собирать не перестали.

У въезда в Одесский порт очереди дальнобойщиков без масок Александр Захаров / Facebook

У въезда в Одесский порт очереди дальнобойщиков Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горожане перекрыли трамвайные пути, заблокировав движение трамваев на поселке Котовского. Люди протестуют против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

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