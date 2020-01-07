В Одессе мужчина взорвал гранатой трех соседей. Фото с места ЧП

В одном из общежитий Одессы во время празднования Рождества утром 7 января 38-летний мужчина взорвал гранатой своих соседей и сбежал.

Ранены были трое мужчин. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полицейским удалось выяснить, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования.

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

Это вызвало недовольство еще одного соседа, с которым у них время от времени возникали бытовые недоразумения. Соседа пригласили за стол и мужчины выпивали уже вчетвером, однако очень быстро между ними снова возник конфликт.

После этого сосед покинул компанию, затем вернулся с гранатой, бросил ее в кухню, закрыл за собой дверь и убежал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции Одессы, взрывотехники и кинологи с собаками.

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей ГУ Нацполиции в Одесской области

В данный момент правоохранители пытаются установить место нахождения подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе произошел взрыв в троллейбусе.

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