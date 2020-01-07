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7 января • обновлено в 12:04
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В Одессе мужчина взорвал гранатой трех соседей. Фото с места ЧП

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В одном из общежитий Одессы во время празднования Рождества утром 7 января 38-летний мужчина взорвал гранатой своих соседей и сбежал.

Ранены были трое мужчин. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полицейским удалось выяснить, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования.

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В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

Это вызвало недовольство еще одного соседа, с которым у них время от времени возникали бытовые недоразумения. Соседа пригласили за стол и мужчины выпивали уже вчетвером, однако очень быстро между ними снова возник конфликт.

После этого сосед покинул компанию, затем вернулся с гранатой, бросил ее в кухню, закрыл за собой дверь и убежал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции Одессы, взрывотехники и кинологи с собаками.

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

В одесском общежитии мужчина взорвал своих соседей

ГУ Нацполиции в Одесской области

В данный момент правоохранители пытаются установить место нахождения подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе произошел взрыв в троллейбусе.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы взрыв граната
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Лавриненко Валерий
Лавриненко Валерий
Одним словом - пьянка!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот это по украински! на гербе Украины надо написать: Ни дня без гранаты!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В православии - до первой звезды ……. в томасе - до первой гранаты....
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