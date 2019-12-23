В Одесском аэропорту выявили преступную схему таможенников. Фото

В Одесском аэропорту сотрудники СБУ вскрыли механизм вымогательства взяток таможенниками у коммерсантов за беспрепятственный провоз товаров.

Оперативники установили, что сотрудники таможенного поста систематически вымогали деньги за оформление одежды, которую бизнесмены ввозили из стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители зафиксировали 4 факта получения взяток. Одного из фигурантов дела задержали с поличным. Таможенник хотел уничтожить следы преступления, пытаясь спрятать деньги под подоконник, а ладони облил краской для печатей.

Идут следственные действия для привлечения к ответственности других участников преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Она предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одесском аэропорту выявили преступную схему таможенников СБУ

В Одесском аэропорту выявили преступную схему таможенников СБУ

В Одесском аэропорту выявили преступную схему таможенников СБУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины провела обыски в служебных помещениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за пожара в Одесском колледже.

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