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2 декабря • обновлено в 22:10
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В Одесском аэропорту прошли обыски: что случилось

1.6т
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В Одесском аэропорту сотрудники СБУ и Генпрокуратуры провели обыски. По данным правоохранителей, чиновники коммунального предприятия причастны к схеме присвоения 11 млн грн, которые были выделены на ремонтные работы.

Должностные лица КП "Международный аэропорт "Одесса" в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком перевели деньги на счета фирм с признаками фиктивности. Ремонт фактически проведен не был. Это могло нести угрозу жизни и здоровью пассажиров, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Во время обысков на территории аэропорта и в офисах фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документы и электронные носители, которые содержат информацию о незаконной деятельности. В отношении руководителя фирмы-подрядчика, которая не выполнила ремонтные работы, открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одесском аэропорту прошли обыски

В Одесском аэропорту прошли обыски

ssu.gov.ua

В Одесском аэропорту прошли обыски

В Одесском аэропорту прошли обыски

ssu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской мэрии 22 ноября прошли обыски. По данным правоохранителей чиновники присвоили 100 млн грн.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Служба безопасности Украины
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