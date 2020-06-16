В Одесской ОГА заступились за организаторов марафона, где погибла спортсменка

В Одесской ОГА заступились за организаторов марафона "Ультра-Трейл Куяльник", на котором погибла спортсменка Екатерина Катющева.

Глава пресс-службы Одесской ОГА Александр Скляренко в Facebook написал, что организатор забега Ирина Дашкова из-за происшествия находится в больничном состоянии.

"Скромная небольшая девушка, организатор, Ирина Дашкова – 5 лет назад одна придумала этот забег и вдохновила многих людей обратить внимание на Куяльник. Она уже вторые сутки с больной головой и не спав больше двух суток почти в больничном состоянии. Она одна держит удары от сотен гневных людей, СМИ, добившихся того, что, как и всегда у нас в стране все свалят на самого слабого", – отметил Скляренко.

Он отметил, что организаторы сделали многое, чтобы обеспечить всем необходимым участников марафона.

"Один из КП – посреди пустыни. Смотрите внимательно сколько тут всего. В красном – медики, на столах еда, напитки, сладкое, соленое, куча воды, палатки, тенты, наша машина, машины на других КП, машина скорой и джип, который ездил по трассе с водой, веловолонтеры, которые тоже ездили по трассе", – добавил Скляренко.

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