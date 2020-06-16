В Одесской ОГА рассказали о тяжелых испытаниях на марафоне, где погибла спортсменка

Марафон в Одесской области, де погибла Екатерина Катющева был трейлом – тяжелым забегом по пересеченной местности. Данный вид бега представляет опасность для спортсменов.

Об условиях забега в Facebook написал глава пресс-службы Одесской ОГА Александр Скляренко, отметив, что организаторы забега создавали все условия для бегунов.

"Это трейл – загуглите. Ушел с маршрута на 20 метров влево в кусты, и тебя будут искать полдня. А еще нужно понять, потерялся ли ты вообще или решил отдохнуть у Лимана? А такое было. В позапрошлом году, участник, почти потерявший сознание, но не сошедший с пути маршрута, сразу был найден и в течение пять минут восстановлен, привезен на КП. Но если сошел с маршрута и не отвечаешь, то на трейле тяжело сразу найти – 10 км это большая территория", – говорится в сообщении.

Скляренко добавил, что на последнем участке забега с Катющевой было все в порядке. С девушкой общался волонтер, который дал ей воды и проверил самочувствие.

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