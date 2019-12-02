В Одесской области школьника "изнасиловали" сверстники: подробности инцидента

В Одесской области несколько школьников "изнасиловали" одноклассника. Инцидент произошел в безлюдном месте, когда унижениям не могли помешать посторонние.

Об этом OBOZREVATEL узнал из Единого судебного реестра. 22 октября трое учеников старших классов школы города Болграда Одесской области зажали у стены своего сверстника. Они стали трогать его половые органы и материться, угрожая расправой, если парень об этом кому-нибудь сообщит. В результате "ребенок испытал дискомфорт и унижение", - отмечается в судебном постановлении.

В Одесской области школьника "изнасиловали" сверстники medbooking.com (Иллюстрация)

После экзекуции потерпевший рассказал о случившемся своим родителям, Те, в свою очередь, сообщили об инциденте школьному учителю, который уведомил полицию. На родителей детей-"насильников" составили админпротоколы.

По решению Болградского районного суда мать одного из мальчиков оштрафовали на 850 гривен за ненадлежащее воспитание сына. Также ее обязали выплатить судебный сбор в 384 гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи рассказали, как родителям распознать буллинг. На это, в частности, могут указывать нежелание идти в школу, странные звонки, замкнутость и некоторые другие признаки, указывающие на наличие у ребенка проблем.

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