Главная Новости
2 декабря • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одесской области школьника "изнасиловали" сверстники: подробности инцидента

1.6т
Читать материал на украинском

В Одесской области несколько школьников "изнасиловали" одноклассника. Инцидент произошел в безлюдном месте, когда унижениям не могли помешать посторонние.

Об этом OBOZREVATEL узнал из Единого судебного реестра. 22 октября трое учеников старших классов школы города Болграда Одесской области зажали у стены своего сверстника. Они стали трогать его половые органы и материться, угрожая расправой, если парень об этом кому-нибудь сообщит. В результате "ребенок испытал дискомфорт и унижение", - отмечается в судебном постановлении.

Новости
Цена вопроса – 850 грн: дело о буллинге в школе Одессы получило неожиданное продолжение
В Одесской области школьника "изнасиловали" сверстники

В Одесской области школьника "изнасиловали" сверстники

medbooking.com (Иллюстрация)

После экзекуции потерпевший рассказал о случившемся своим родителям, Те, в свою очередь, сообщили об инциденте школьному учителю, который уведомил полицию. На родителей детей-"насильников" составили админпротоколы.

По решению Болградского районного суда мать одного из мальчиков оштрафовали на 850 гривен за ненадлежащее воспитание сына. Также ее обязали выплатить судебный сбор в 384 гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи рассказали, как родителям распознать буллинг. На это, в частности, могут указывать нежелание идти в школу, странные звонки, замкнутость и некоторые другие признаки, указывающие на наличие у ребенка проблем.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы буллинг
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жирнов Влад
Жирнов Влад
лицо майдана
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Турчин Сергей
Турчин Сергей
Героям Слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги