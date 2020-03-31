В Одесской области оползень убил двоих людей. Фото

В Одесской области засыпало грунтом двоих людей. Спасатели достали тела без признаков жизни.

Трагедия случилась на берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово Беляевского района, сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Прибыв на вызов, спасатели расчистили обвалившийся грунт и достали тела двоих мужчин. Их личности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Одесской области оползень убил двоих людей od.dsns.gov.ua

В Одесской области оползень убил двоих людей od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пьяный житель села Шевченково Килийского района на Одесщине пришел с боевой гранатой в помещение АЗС. 25-летний молодой человек забрел на АЗС глубокой ночью в поисках дополнительной дозы алкоголя.

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