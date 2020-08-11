В Одесской области одна фура влетела в другую: есть погибшие. Фото

ДТП в участием двух фур в Одесской области.

На автодороге Киев-Одесса в Любашевском районе Одесской области 11 августа одна фура врезалась в другую, в результате чего погибли два человека.

Как сообщается на сайте ГСЧС области, Renault Magnum столкнулся с припаркованным грузовиком такой же марки. При этом в Национальной полиции Одещины пишут, что врезался DAF (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Два грузовика столкнулись в Одесской области

Авария произошла около 17:06 возле поселка Любашевка. В результате погибли водитель 1993 года рождения и пассажир 1994 года рождения.

Два грузовика столкнулись в Одесской области

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют трнаспортными средствами) УК.

Два грузовика столкнулись в Одесской области. ГСЧС

Два грузовика столкнулись в Одесской области. ГСЧС

Два грузовика столкнулись в Одесской области. ГСЧС

Сайт ГСЧС

Сайт Нацполиции Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Одесской области произошло масштабное ДТП, в котором погибли шесть человек.