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11 декабря • обновлено в 15:29
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Под Одессой врач пойдет под суд за убийство ребенка: что известно

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В Одесской области будут судить врача, чья халатность стоила жизни 8-летнему ребенку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, медику одной из больниц города Подольск сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к тяжким последствиям.

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По версии следствия, врач-анестезиолог ввел в организм 8-летнего мальчика препарат, который спровоцировал у ребенка анафилактический шок, что привело к летальному исходу.

Подозреваемому вменяют ч. 2 ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, что привело к тяжким последствиям). Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Врачебная халатность стоила жизни ребенку

Врачебная халатность стоила жизни ребенку

dumskaya / скрин

8-летний Денис Паламарчук умер в Подольской больнице в марте этого года после проведения операции по удалению аденоидов с использованием анестезии.

Напомним, что это уже не первая смерть ребенка в подольской больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе будут судить двоих медработников больницы города Подольск, по вине которых в августе 2015 года скончалась 11 летняя девочка. Врачей обвиняют в служебной халатности, приведшей к тяжким последствиям.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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