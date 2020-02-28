В Одесской областной больнице 28 февраля скончался 3-летний малыш, который получил сильные ожоги при пожаре в частном доме в Белгороде-Днестровском.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Катерина Ножевникова, которая занималась сбором средств на лечение ребенка.

"Сердце маленького Ярика, который получил 75% ожогов тела при пожаре, сегодня ночью остановилось. Врачи сделали все, что могли. Ярик был полностью обеспечен всем необходимым благодаря всем вам. Но, к сожалению, чуда не произошло", – написала Ножевникова.

В одесской больнице умер пострадавший при пожаре 3-летний мальчик Катерина Ножевникова/Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в Белгороде-Днестровском Одесской области поздно вечером 20 февраля случился пожар в частном доме. В результате погиб 29-летний мужчина, а его 3-летний племянник с ожогами в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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