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28 февраля • обновлено в 17:35
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В одесской больнице умер пострадавший при пожаре 3-летний мальчик

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В Одесской областной больнице 28 февраля скончался 3-летний малыш, который получил сильные ожоги при пожаре в частном доме в Белгороде-Днестровском.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Катерина Ножевникова, которая занималась сбором средств на лечение ребенка.

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"Сердце маленького Ярика, который получил 75% ожогов тела при пожаре, сегодня ночью остановилось. Врачи сделали все, что могли. Ярик был полностью обеспечен всем необходимым благодаря всем вам. Но, к сожалению, чуда не произошло", – написала Ножевникова.

В одесской больнице умер пострадавший при пожаре 3-летний мальчик

В одесской больнице умер пострадавший при пожаре 3-летний мальчик

Катерина Ножевникова/Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в Белгороде-Днестровском Одесской области поздно вечером 20 февраля случился пожар в частном доме. В результате погиб 29-летний мужчина, а его 3-летний племянник с ожогами в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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