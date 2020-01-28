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28 января • обновлено в 06:45
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В Одессе женщина устроила самосожжение среди улицы: жуткий момент попал на видео

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В Одессе на улице Ольгиевской вечером 27 января женщина пыталась устроить самосожжение на улице.

Об этом сообщили в паблике "Подслушано Одесса" в Facebook. Женщина заявила, что "устала жить" и подожгла себя. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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На крики сбежались соседи, которые потушили самоубийцу. Видео с камеры наблюдения, на которую попал инцидент, слили в сеть. Охваченная огнем женщина бегала по двору, а за ней – пытающиеся потушить огонь люди.

На место вызвали медиков, однако о состоянии женщины пока ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

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Автор
Екатерина Луговская
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