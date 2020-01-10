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10 января • обновлено в 19:42
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В Одессе женщина брутально отомстила автохамам: опубликовано видео

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В Одессе на борьбу с автохамами-пофигистами вышла “бабуля-неадекват”, как назвали ее в соцсетях. Женщина поцарапала несколько автомобилей, водители которых припарковались с нарушением правил и ушли по своим делам.

Видео апогея женского негодования, когда одесситка пустила в ход “железный аргумент”, повредив краску на двух авто, опубликовал Telegrаm-канал XYDESSA, вызвав у одесситов неоднозначную реакцию (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Пользователи призывают дать ролику максимальный репост, чтобы владельцы “пострадавших” машин знали, откуда царапины. Также в комментариях к видео звучит “глас отчаяния” о том, что “это переходит все рамки нормального”. При этом непонятно, о чем именно “больше нельзя молчать” – о появлении загадочных царапин, или о припаркованных у ворот частных домов чужих машинах, которые перекрывают хозяевам выезд и собственного дома.

Заблокированному в своем доме водителю в такой ситуации законно было бы вызвать полицию и дождаться эвакуатора, а не заниматься вандализмом. С другой стороны, водителю-нарушителю также легко сэкономить на покраске авто, если вовремя войти в положение заблокированного в своем дворе хозяина дома.

В Одессе женщина брутально отомстила автохамам

В Одессе женщина брутально отомстила автохамам

Telegram XYDESSA (скрин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали неадекватного молодого человека, который бросался под машины на оживленной улице города. Поведение и состояние нарушителя мало напоминало алкогольное опьянение. Внятные пояснения патрульным он смог дать лишь после детоксикации.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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