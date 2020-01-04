В Одессе закрыли 20-летнее дело о тоннах марихуаны: вещдок сожгли

Приморский суд Одессы закрыл дело о контрабанде 3 тонн марихуаны, которую ввезли в Ильичевский порт под видом бананов в 2000 году.

Травка находилась в ящиках из-под бананов на борту судна, которое прибыло в Украину из Румынии. Сам груз был отправлен из Колумбии. Об этом сообщает Думская.

Дело закрыли из-за того, что не удалось установить людей, которые совершили преступление. Экипаж оказался ни при чем.

"В ходе допросов в качестве свидетелей капитана и членов экипажа теплохода Tropіcal Land и представителей фирмы Dole (отправителя груза) их причастность к совершению данного преступления не установлена, – говорится в определении суда.

В Одессе закрыли 20-летнее дело о тоннах марихуаны 5 канал (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эти 3 тонны марихуаны были сожжены 18 декабря 2019 года на окраине Одессы среди других наркотических средств, которые проходили как вещественные доказательства в уголовных производствах.

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