В Одессе загорелась многоэтажка: тушат десять машин. Фото и видео
В воскресенье, 12 июля, в центре Одессы (на пересечении Александровского проспекта и улицы Бунина) произошел масштабный пожар в жилом многоэтажном доме.
Как сообщает "Думская", возгорание было зафиксировано в одной из квартир на третьем этаже (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Однако ситуация осложнилась тем, что огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Для ликвидации ЧП сначала задействовали десять пожарных машин.
Жителям дома удалось спасти своих домашних питомцев и немного вещей. Люди сидели на тротуаре напротив горящего дома.
Тем временем официанты расположенной на первом этаже пиццерии принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья.
Через некоторое время пожарным все же удалось локализовать огонь на площади 700 кв. м. Однако получилось это не сразу – после первой попытки пламя вспыхнуло с новой силой. На место ЧП прибыло еще несколько пожарных машин. Кроме того, в процессе тушения якобы пострадал один пожарный.
В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар вспыхнул в доме 1814 застройки, внутри него деревянные перекрытия. Всего к ликвидации огня привлекли 60 человек личного состава и 18 единиц техники.
Одна из местных жительниц предположила, что, скорее всего, пожар начался в квартире №63, хозяева которой живут в Москве и постоянно сдают жилье.
В последнее время в квартире жила большая компания молодежи 18-20 лет. По словам женщины, там часто были пьянки, и на беспокойных соседей жаловались в полицию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Новой Каховке Херсонской области 5 июля также произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке. Сначала загорелась одна из квартир, а затем пламя перекинулось на шиферную крышу.
К пожару был причастен 38-летний местный житель, который курил пьяным и уснул. Подозреваемого задержали.