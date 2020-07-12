В Одессе загорелась многоэтажка: тушат десять машин. Фото и видео

Виктория Довгань Происшествия 12:03, 12.07.2020 Обновлено: 13:29, 12.07.2020

В воскресенье, 12 июля, в центре Одессы (на пересечении Александровского проспекта и улицы Бунина) произошел масштабный пожар в жилом многоэтажном доме.

Как сообщает "Думская", возгорание было зафиксировано в одной из квартир на третьем этаже (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако ситуация осложнилась тем, что огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Для ликвидации ЧП сначала задействовали десять пожарных машин.

К тушению привлекли 10 экипажей
"Думская"
Люди столпились на тротуаре
"Думская"
Жильцы успели спасти только своих любимцев и немного вещей
"Думская"
Жители дома, где произошел пожар
"Думская"

Жителям дома удалось спасти своих домашних питомцев и немного вещей. Люди сидели на тротуаре напротив горящего дома.

Тем временем официанты расположенной на первом этаже пиццерии принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья.

Через некоторое время пожарным все же удалось локализовать огонь на площади 700 кв. м. Однако получилось это не сразу – после первой попытки пламя вспыхнуло с новой силой. На место ЧП прибыло еще несколько пожарных машин. Кроме того, в процессе тушения якобы пострадал один пожарный.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар вспыхнул в доме 1814 застройки, внутри него деревянные перекрытия. Всего к ликвидации огня привлекли 60 человек личного состава и 18 единиц техники.

Очевидцы наблюдают за тушением пожара
"Думская"
Огонь охватил несколько квартир
"Думская"
Возгорание распространилось на несколько этажей
"Думская"

Одна из местных жительниц предположила, что, скорее всего, пожар начался в квартире №63, хозяева которой живут в Москве и постоянно сдают жилье.

В последнее время в квартире жила большая компания молодежи 18-20 лет. По словам женщины, там часто были пьянки, и на беспокойных соседей жаловались в полицию.

Пожарный поднимается на балкон
"Думская"
Огонь перебросился на крышу
"Думская"
Пожарные экипажи
"Думская"
Место ЧП в центре Одессы
"Думская"

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Одесса Происшествия

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