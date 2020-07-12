В Одессе загорелась многоэтажка: тушат десять машин. Фото и видео

В воскресенье, 12 июля, в центре Одессы (на пересечении Александровского проспекта и улицы Бунина) произошел масштабный пожар в жилом многоэтажном доме.

Как сообщает "Думская", возгорание было зафиксировано в одной из квартир на третьем этаже (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако ситуация осложнилась тем, что огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Для ликвидации ЧП задействовали десять пожарных машин. По предварительным данным, им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть.

К тушению привлекли 10 экипажей "Думская"

Жителям дома удалось спасти своих домашних питомцев и немного вещей. Люди сидели на тротуаре напротив горящего дома. Тем временем официанты расположенной на первом этаже пиццерии принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья.

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