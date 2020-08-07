В Одессе задержали педофила из Беларуси: работал на детских аттракционах
В Одессе правоохранители задержали педофила из Беларуси, который много лет находился в международном розыске.
В последнее время 33-летний мужчина скрывался в Украине и успел поработать на детских аттракционах на Одесщине. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции.
Известно, что на родине злоумышленника разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей, а также изготовление и распространение детской порнографии.
Интерпол отправил запрос на задержание белоруса. В Украине его местонахождение правоохранители установили в сутки и задержали соответствии со ст. 208 УПК.
Пока время решается вопрос о экстрадиции мужчины на родину. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Украины.
Отмечается, что по возвращении в Беларусь мужчину будут ждать суд и уголовная ответственность.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области правоохранители задержали "звездного" педофила по подозрению в изнасиловании ребенка. Известно, что 9-летняя девочка познакомилась с мужчиной в соцсети, он пригласил ее в кафе, а затем отвез в съемную квартиру.