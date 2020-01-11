В Одессе сотрудники уголовного розыска задержали гражданина Беларуси, которого искал Интерпол.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.
На родине 38-летнего мужчину подозревают в краже в особо крупных размерах и подделке документов.
Задержанного планируют экстрадировать в ближайшее время.
В Одессе задержали иностранца, которого искал Интерпол
liga.net
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой при въезде в Украину пограничники задержали гражданина Боснии и Герцеговины, который был одет в рясу.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!