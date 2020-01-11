В Одессе сотрудники уголовного розыска задержали гражданина Беларуси, которого искал Интерпол.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.

На родине 38-летнего мужчину подозревают в краже в особо крупных размерах и подделке документов.

Задержанного планируют экстрадировать в ближайшее время.

В Одессе задержали иностранца, которого искал Интерпол liga.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой при въезде в Украину пограничники задержали гражданина Боснии и Герцеговины, который был одет в рясу.

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