В Одессе задержали еще двух участников банды Лоту Гули. Фото

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще двух участников банды Лоту Гули, которая держала в страхе местных жителей и предпринимателей.

Спецоперацию провели 12 августа, членов преступной группировки разоблачили в частном доме на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ(чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Отмечается, что обоим задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала еще двух членов банды Лоту Гули

В СБУ напомнили, что ранее уже задержали четырех организаторов банды. Тогда как по результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативникам удалось установили и еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблению и похищению предпринимателя, что произошло раньше.

Пока злоумышленникам выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Членов банды Лоту Гули разоблачили в частном доме на окраине Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки, которая держала в страхе бизнесменов. Действиями бандитов, по информации силовиков, руководил вор в законе Лоту Гули.