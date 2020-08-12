В Одессе задержали еще двух участников банды Лоту Гули. Фото

В Одессе СБУ задержала двух членов банды Лоту Гули. (ssu.gov.ua)
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще двух участников банды Лоту Гули, которая держала в страхе местных жителей и предпринимателей.
Спецоперацию провели 12 августа, членов преступной группировки разоблачили в частном доме на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ(чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).
Отмечается, что обоим задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
СБУ задержала еще двух членов банды Лоту Гули
В СБУ напомнили, что ранее уже задержали четырех организаторов банды. Тогда как по результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативникам удалось установили и еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблению и похищению предпринимателя, что произошло раньше.
Пока злоумышленникам выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Членов банды Лоту Гули разоблачили в частном доме на окраине Одессы
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки, которая держала в страхе бизнесменов. Действиями бандитов, по информации силовиков, руководил вор в законе Лоту Гули.