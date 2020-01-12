В Одессе всего за одни сутки дважды ограбили музей "Пороховая башня" в парке Шевченко.

Об этом сообщил в Facebook его директор Артем Погосенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Первый раз грабители проникли в краеведческий мини-музей 11 января. Они похитили старинные монеты и книги. Артем Погосенко вызвал полицию с собакой. Правоохранители провели следственные действия и занялись поиском воров.

А 12 января произошел еще один взлом. В этот раз из музея вынесли не только оставшиеся ценные вещи, но и разгромили помещение.

"Они вернулись. Взломаны ещё 2 витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране",– написал Погосенко.

В Одессе за сутки дважды ограбили музей Артем Погосенко/Facebook

В Одессе за сутки дважды ограбили музей Артем Погосенко/Facebook

В Одессе за сутки дважды ограбили музей Артем Погосенко/Facebook

В Одессе за сутки дважды ограбили музей Артем Погосенко/Facebook

В Одессе за сутки дважды ограбили музей Артем Погосенко/Facebook

В Одессе за сутки дважды ограбили музей Артем Погосенко/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой на территории садового товарищества "Хаджибей" вблизи села Егоровка Раздельнянского района неизвестные совершили разбойное нападение на 59-летнего гражданина Турции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram