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24 марта • обновлено в 15:35
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В Одессе ввели жесткие ограничения на проезд в городском транспорте: все подробности

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В Одессе в ближайшие 3 дня на общественном транспорте можно будет ездить только при наличии служебного удостоверения либо справки с места работы. Также необходимо будет предъявить водителю паспорт или водительские права.

Об этом сообщает Думская, со ссылкой на одесский департамент транспорта.

Пока что ездить смогут сотрудники всех предприятий, но вскоре список может сократиться до стратегически важных для города.

Через три дня мэрия выпустит единый пропуск, тогда удостоверений и справок не понадобится.

Количество трамваев и троллейбусов остается прежним, а число автобусных маршрутов уменьшится. Останутся такие: 146, 121, 214, 165, 232, 127, 242, 191, 220, 201 (последние два будут немного изменены).

Документы пока проверяют водители, с полицией идут переговоры.

Официально неработающие одесситы, дети и пенсионеры услугами общественного транспорта воспользоваться не смогут.

В Одессе ввели жесткие ограничения на проезд в городском транспорте

В Одессе ввели жесткие ограничения на проезд в городском транспорте

РБК-Украина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за карантина весь общественный транспорт решили перевести на работу в условиях чрезвычайной ситуации. Без особой надобности горожане не смогут воспользоваться услугами трамваев, троллейбусов и маршруток.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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