В Одессе горел очередной памятник архитектуры. В ночь на 1-е марта в центре города вспыхнул пожар в многоэтажном здании на улице Греческой, 20.

Из горящего дома спасатели эвакуировали 12 жильцов, а еще 30 человек смогли выбраться самостоятельно, сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

В результате пожара пострадала девушка 1993 года рождения, которая отравилась продуктами горения. Ее доставили в больницу.

Работу спасателям существенно осложнила захламленность чердака. Мебель и другие вещи, снесенные туда жильцами квартир, также загорелись.

Пожар, возникший около полуночи в квартире на третьем этаже 3-этажного дома, удалось потушить примерно в 01:20. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

Отметим, что Доходный дом Маврокордато на Греческой, 20, был построен в 1832 году по проекту Франца Боффо и позже реконструирован по проекту Феликса Гонсиоровского.

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

В Одессе горел очередной памятник архитектуры: Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на пересечении улиц Грушевского и Парковой 29 февраля произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и легковой машины ВАЗ. В результате аварии легковушка опрокинулась с моста и перевернулась. Двух женщин, пассажирок автомобиля ВАЗ, с травмами доставили в больницу.

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