В Одессе вспыхнул пожар возле складов "Новой почты": первое видео с места ЧП

В Одессе на улице Базовой, 16, это район рынка "7 километр", произошел пожар возле складов "Новой почты".

Об этом сообщил telegram-канал "Подслушано Одесса". На опубликованном видео можно увидеть, как из ангара валят клубы густого дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщили Odessa.online в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области, на место уже приехали пожарные, которые приступили к тушению складов.

В Одессе вспыхнул пожар возле складов "Новой почты" Подслушано Одесса (скриншот)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.

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