В Одессе с 12 марта все школы закрывают на карантин. Учебный процесс может быть восстановлен только после снижения уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.

Предположительно, карантин продлится до 3 апреля. Об этом в Facebook сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

"В Одессе нет подтвержденных случаев коронавируса. Но значительно возросло количество детей, страдающих ОРВИ и гриппом. Закрыто 223 класса, поэтому с завтрашнего дня школы закрываются на карантин, ориентировочно на три недели, но в случае снижения опасности возможно восстановление процесса ранее", – написала Буйневич.

В дошкольных учреждениях вводится особый режим работы. В частности, родителей просят по возможности не водить малышей в детские сады. Также усиливается контроль состояния здоровья работников. Еще от них будут требовать жесткого выполнения условий противоэпидемического режима.

В Одессе все школы закрывают на карантин с 12 марта odessa.net.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

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