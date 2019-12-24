В Одессе возле мэрии задержали сумасшедшего с топором. Фото

В центре Одессы сотрудники "Муниципальной стражи" задержали неадекватного человека с топором.
Инцидент произошел утром 24 декабря неподалеку от здания одесской мэрии и Оперного театра. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В Одессе задержали сумасшедшего с топором
Facebook Николая Покровского
"Мужчина разрисовывал здания, угрожал прохожим топором и вёл себя крайне неадекватно", – написал Покровский.
Нарушителя передали правоохранительным органам.
Позднее выяснилось, что задержанным оказался психически нездоровый одессит, известный в городе тем, что рисует загадочные кресты на зданиях города.
В Одессе задержали сумасшедшего с топором
Facebook Николая Покровского
В Одессе задержали сумасшедшего с топором
Facebook Николая Покровского
Задержанный разрисовывал здания крестами
Метроном
Задержанный разрисовывал здания крестами
Метроном
Задержанный разрисовывал здания крестами
Метроном
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