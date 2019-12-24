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24 декабря • обновлено в 14:53
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В Одессе возле мэрии задержали сумасшедшего с топором. Фото

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В центре Одессы сотрудники "Муниципальной стражи" задержали неадекватного человека с топором.

Инцидент произошел утром 24 декабря неподалеку от здания одесской мэрии и Оперного театра. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе задержали сумасшедшего с топором

В Одессе задержали сумасшедшего с топором

Facebook Николая Покровского

"Мужчина разрисовывал здания, угрожал прохожим топором и вёл себя крайне неадекватно", – написал Покровский.

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Нарушителя передали правоохранительным органам.

Позднее выяснилось, что задержанным оказался психически нездоровый одессит, известный в городе тем, что рисует загадочные кресты на зданиях города.

В Одессе задержали сумасшедшего с топором

В Одессе задержали сумасшедшего с топором

Facebook Николая Покровского

В Одессе задержали сумасшедшего с топором

В Одессе задержали сумасшедшего с топором

Facebook Николая Покровского

Задержанный разрисовывал здания крестами

Задержанный разрисовывал здания крестами

Метроном

Задержанный разрисовывал здания крестами

Задержанный разрисовывал здания крестами

Метроном

Задержанный разрисовывал здания крестами

Задержанный разрисовывал здания крестами

Метроном

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Место
Украина Одесса
Тег
нападение
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