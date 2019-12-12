В Одессе пассажир и маршрутчик подрались из-за 7 гривен: видео 18+

В Одессе водитель маршрутки №201 подрался с пассажиром посреди рейса. Причиной конфликта стала оплата за проезд.

Так как в одесском транспорте деньги за проезд оплачиваются при выходе, то водитель остановил одного из пассажиров, который хотел выйти, и потребовал с него оплату. В ответ пассажир заявил, что деньги он передал раньше, после чего мужчины устроили перепалку. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале Е-95 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе водитель маршрутки подрался с пассажиром od.vgorode.ua (Иллюстрация)

"Типичная атмосфера в 201-й маршрутке, водитель с пассажиром дерутся из-за 7 гривен, вся маршрутка ждет", – говорится в описании к видео.

Осторожно, на видео присутствует мат

По словам автора, дальше он снимать не стал, а пошел разнимать дерущихся на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на глазах пассажиров в Одессе посреди рейса подрались двое водителей маршруток.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!