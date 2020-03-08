В Одессе внедорожник на огромной скорости снес остановку. Фото

В одесском Совиньоне водитель внедорожника Lexus не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.
ДТП произошло поздно вечером 7 марта на Черноморском проспекте, сообщила в Facebook местная жительница Вероника Коржова (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).
ДТП в Совиньоне
Facebook Виктории Коржовой
После наезда на остановку автомобиль проехал дальше и снёс часть забора.
В результате ДТП погибших и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства аварии.
ДТП в Совиньоне
Facebook Виктории Коржовой
ДТП в Совиньоне
Facebook Виктории Коржовой
ДТП в Совиньоне
Facebook Виктории Коржовой
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сразу пять авто попали в жесткое ДТП.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!