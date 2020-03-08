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8 марта • обновлено в 10:06
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/ Происшествия

В Одессе внедорожник на огромной скорости снес остановку. Фото

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В одесском Совиньоне водитель внедорожника Lexus не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

ДТП произошло поздно вечером 7 марта на Черноморском проспекте, сообщила в Facebook местная жительница Вероника Коржова (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

ДТП в Совиньоне

ДТП в Совиньоне

Facebook Виктории Коржовой

После наезда на остановку автомобиль проехал дальше и снёс часть забора.

В результате ДТП погибших и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства аварии.

ДТП в Совиньоне

ДТП в Совиньоне

Facebook Виктории Коржовой

ДТП в Совиньоне

ДТП в Совиньоне

Facebook Виктории Коржовой

ДТП в Совиньоне

ДТП в Совиньоне

Facebook Виктории Коржовой

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сразу пять авто попали в жесткое ДТП.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
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