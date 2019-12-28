В супермаркете Одессы с потолка полился кипяток: видео горячего "водопада"

В Одессе в магазине "Сильпо" на Королева, 44, прямо с потолка потек кипяток.

Об этом сообщили в telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео испуганные покупатели отходят от потока горячей воды, которая льется сверху на пол.

"Весь персонал отпустили домой. Скорее всего, магазин также закроется на какое-то время", – отметили пользователи сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесском торгово-развлекательном центре "Скайпарк" 26 декабря ребенок получил страшную травму. Прыгая на батуте, 12-летний мальчик сломал позвоночник.

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