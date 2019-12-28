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28 декабря • обновлено в 20:46
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В супермаркете Одессы с потолка полился кипяток: видео горячего "водопада"

1.3т
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В Одессе в магазине "Сильпо" на Королева, 44, прямо с потолка потек кипяток.

Об этом сообщили в telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Сломал позвоночник: на аттракционе в Одессе случилось страшное ЧП с ребенком

На видео испуганные покупатели отходят от потока горячей воды, которая льется сверху на пол.

"Весь персонал отпустили домой. Скорее всего, магазин также закроется на какое-то время", – отметили пользователи сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесском торгово-развлекательном центре "Скайпарк" 26 декабря ребенок получил страшную травму. Прыгая на батуте, 12-летний мальчик сломал позвоночник.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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