В Одессе в новогоднюю ночь устроили погоню со стрельбой: видеофакт

В Одессе в ночь на 1 января на пересечении Итальянского бульвара с улицей Канатной произошла погоня со стрельбой.

Так, как пишут "Факты" со ссылкой на информированные источники, примерно в 02:00 в центре города несколько человек неславянской внешности решили поразвлечься. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Погоня со стрельбой в Одессе Скриншот с видео

Они мчались с огромной скоростью, уходя от преследующих их патрульных. Полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Только после этого злоумышленников удалось задержать.

К счастью, по счастливой случайности обошлось без жертв и потерпевших.

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