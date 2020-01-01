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1 января • обновлено в 16:09
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В Одессе в новогоднюю ночь устроили погоню со стрельбой: видеофакт

1.2т
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В Одессе в ночь на 1 января на пересечении Итальянского бульвара с улицей Канатной произошла погоня со стрельбой.

Так, как пишут "Факты" со ссылкой на информированные источники, примерно в 02:00 в центре города несколько человек неславянской внешности решили поразвлечься. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

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Погоня со стрельбой в Одессе

Погоня со стрельбой в Одессе

Скриншот с видео

Они мчались с огромной скоростью, уходя от преследующих их патрульных. Полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Только после этого злоумышленников удалось задержать.

К счастью, по счастливой случайности обошлось без жертв и потерпевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области в новогоднюю ночь жестоко избили медиков скорой помощи.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Одесса
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