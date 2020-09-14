В Одессе устроили потасовку с полицией из-за парня без маски. Видео

Виктория Довгань Происшествия 08:05, 14.09.2020 Обновлено: 08:05, 14.09.2020

В Одессе на заправке Sokar в районе станции 3-го фонтана произошла массовая потасовка с полицией из-за парня без маски.

Как сообщили на Telegram-канале "Ху**ая Одесса", все началось с того, что его отказались обслуживать на кассе из-за отсутствия на лице индивидуального защитного средства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Копы скрутили парня без маски.
Скриншот видео

Впоследствии конфликт продолжился уже на улице. Молодого человека жестко скрутили, одели наручники и затолкнули в машину копов.

Друзья парня пытались его отбить и вступили в конфронтацию с полицейскими. Те, в свою очередь, отталкивали их и задержали еще одного мужчину.

Копы скрутили парня без маски.
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана. На место происшествия была вызвана полиция.

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