В Одессе устроили потасовку с полицией из-за парня без маски. Видео

В Одессе на заправке Sokar в районе станции 3-го фонтана произошла массовая потасовка с полицией из-за парня без маски.

Как сообщили на Telegram-канале "Ху**ая Одесса", все началось с того, что его отказались обслуживать на кассе из-за отсутствия на лице индивидуального защитного средства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впоследствии конфликт продолжился уже на улице. Молодого человека жестко скрутили, одели наручники и затолкнули в машину копов.

Друзья парня пытались его отбить и вступили в конфронтацию с полицейскими. Те, в свою очередь, отталкивали их и задержали еще одного мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана. На место происшествия была вызвана полиция.

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