В Одессе устроили перестрелку: среди раненых есть ребенок. Фото 18+

В Одессе произошла перестрелка между местными жителями.

В Суворовском районе Одессы утром 27 августа местные жители устроили стрельбу. В результате были ранены несколько человек, среди которых и ребенок.

Инцидент произошел на улице Бадаева, 60. Об этом пишут одесские Telegram-каналы, публикуя фото одного из пострадавших.

По словам очевидцев, люди поссорились из-за громкой музыки. Свидетели говорят, что одному мужчине и ребенку прострелили ногу.

В местном отделении полиции информацию о разборках подтвердили. Отмечается, что в настоящее время следственно-оперативная группа выясняет ее обстоятельства и решает квалификацию правонарушения.

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Пострадавший во время стрельбы в Суворовском районе Одессы (Telegram канал "ХО)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгород-Днестровском районе Одесской области 22 августа был найден мертвым 8-летний Андре Чабан, которого накануне объявили в розыск.

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